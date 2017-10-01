СМИ: Полиция применила резиновые пули против митингующих в Барселоне

Пользователи социальных сетей и СМИ сообщают о выстрелах и столкновениях между правоохранителями и митингующими в центре Барселоны, где проходит голосование на референдуме о независимости Каталония от Испании. Митингующий блокировали полицейским доступ в один из колледжей, и правоохранители применили силу. Пользователи Twitter сообщают, что полиция открыла стрельбу резиновыми пулями. Одновременно СМИ сообщают, что инцидент произошел на улице Сарденья. Как отмечает издание Periоdico, по меньшей мере 13 человек получили легкие травмы. В соцсетях появилось видео, на котором видны столкновения и слышны звуки выстрелов, передает РИА «Новости» . Известно, что одна из пострадавших — пожилая женщина, получившая травму головы. Она сидит на ступенях в запачканной кровью одежде. Испанские правоохранители освобождают школы и другие помещения, где проводится голосование о независимости Каталонии.

Также Гражданская гвардия заблокировала доступ в интернет на избирательных участках в Каталонии.