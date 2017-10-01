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СМИ: Полиция применила резиновые пули против митингующих в Барселоне
Фото: AFP 2017 / Pau Barrena
Пользователи социальных сетей и СМИ сообщают о выстрелах и столкновениях между правоохранителями и митингующими в центре Барселоны, где проходит голосование на референдуме о независимости Каталония от Испании. Митингующий блокировали полицейским доступ в один из колледжей, и правоохранители применили силу. Пользователи Twitter сообщают, что полиция открыла стрельбу резиновыми пулями. Одновременно СМИ сообщают, что инцидент произошел на улице Сарденья. Как отмечает издание Periоdico, по меньшей мере 13 человек получили легкие травмы. В соцсетях появилось видео, на котором видны столкновения и слышны звуки выстрелов, передает РИА «Новости». Известно, что одна из пострадавших — пожилая женщина, получившая травму головы. Она сидит на ступенях в запачканной кровью одежде. Испанские правоохранители освобождают школы и другие помещения, где проводится голосование о независимости Каталонии.
Также Гражданская гвардия заблокировала доступ в интернет на избирательных участках в Каталонии.
Кроме того, Гражданская гвардия Испании кувалдой выломала дверь на избирательном участке в Сан-Жульян-де-Рамис, где должен был голосовать глава Каталонии Карлес Пучдемон. Также правоохранительные органы изъяли по всей Каталонии материалы, имеющие отношение к референдуму. Впрочем, действия полиции не помешали главе Каталонии проголосовать не референдуме. Пучдемон проголосовал в Корнелья-дель-Терри, передает ТАСС. Утром в воскресенье в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает Мадрид и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании. Полиция взяла под контроль большую часть из 2 315 участков для голосования. На нескольких участках проходит изъятие документов. Одновременно власти Каталонии говорят, что обеспечили работу 73% столов регистрации для голосования на референдуме о независимости региона от Испании. Испанские правоохранители силой выводят граждан с участков для голосования.
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