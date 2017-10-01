Драка с участием бойца ММА произошла в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку по факту конфликта на улице в Московском районе города, в результате которого пострадали двое мужчин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Инцидент произошел вечером в субботу около 21:30 мск у дома 208 по Московскому проспекту.



В результате произошедшего конфликта 31-летний мужчина был ранен из травматического оружия, а 25-летний молодой человек получил телесные повреждения. По данным полиции, участникам инцидента оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничто не угрожает.



Один из пострадавших — 25-летний чеченский боец смешанных единоборств, чемпион России по грэпплингу Умар Вахаев, выступающий за клуб «Беркут». В его послужном списке 4 победы и ни одного поражения.