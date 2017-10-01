Раненный в Сирии полковник умер в Москве

В военном госпитале имени Бурденко умер командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота полковник Валерий Федянин. В госпиталь раненого военнослужащего доставили из Сирии, где он проходил военную службу, передает «Северпост»

Федянин скончался от ран, несовместимых с жизнью.

Как сообщается, он пострадал в ходе того же минометного обстрела, в котором погиб генерал Валерий Асапов

По информации СМИ, полковник будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах 3-го октября.

Министерство обороны не сообщало о гибели офицера морской пехоты в Сирии.

Полковник Федянин командовал расчетом морских пехотинцев во время Парада Победы 9 мая на Красной площади. Он делал доклад президенту Владимиру Путину.