Гроб с именем погибшей в Таиланде россиянки нашли на дороге в Иркутске

На дороге в Иркутске 31 сентября работник близлежащего кладбища обнаружил цинковый гроб, на котором были указаны имя и фамилия погибшей 11 сентября в Таиланде девушки, сообщает информагентство IrkutskMedia

«По предварительной информации, гроб принадлежит девушке, которая выпала из окна гостиничного номера в Таиланде 11 сентября. Именно в нем ее доставили на самолете в Иркутск», — сказал сотрудник кладбища.

Отец погибшей девушки рассказал журналистам, что похороны его дочери прошли 28 сентября и о выброшенном гробе он ничего не знает. Отмечается, что на следующее утро после инцидента цинковый гроб куда-то пропал, вероятно, его убрали работники похоронной службы.

Двадцативосьмилетняя жительница Иркутска погибла на таиландском курорте Паттайя после падения с шестого этажа своего отеля.