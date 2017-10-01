Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон госпитализирован после происшествия на концерте в Нью-Йорке. Об этом сообщает TMZ.

В настоящее время СМИ не сообщают о характере травм, которые получил скандально известный исполнитель. Отмечается, что артист пострадал, когда во время исполнения песни Sweet Dreams попытался взобраться на конструкцию.

После падения двух гигантских "пистолетов" Мэнсону потребовалась медицинская помощь. Его унесли со сцены на носилках.