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Мэрилин Мэнсон госпитализирован после происшествия на концерте в Нью-Йорке
Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон госпитализирован после происшествия на концерте в Нью-Йорке. Об этом сообщает TMZ.
В настоящее время СМИ не сообщают о характере травм, которые получил скандально известный исполнитель. Отмечается, что артист пострадал, когда во время исполнения песни Sweet Dreams попытался взобраться на конструкцию.
После падения двух гигантских "пистолетов" Мэнсону потребовалась медицинская помощь. Его унесли со сцены на носилках.
#BREAKING Marilyn Manson was crushed by a stage prop. He was rushed to the hospital in the middle of the show. pic.twitter.com/I7pgmDXO5d— Ozzie Espinosa (@OzzieEOfficial_) 1 октября 2017 г.
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