В аэропорту Екатеринбурга перронный автобус столкнулся с самолетом

аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге перронный автобус столкнулся со стоящим самолетом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

"Мы летели рейсом U6-263 (из Москвы в Екатеринбург). Прилетели в Кольцово, сели в автобус, только тронулись и отъехали от самолета <…> было темно, прошло, может, меньше минуты и удар был очень резкий. Сказали, что автобус задом разворачивался и мы столкнулись с самолетом", — сказал очевидец произошедшего.

Люди в автобусе упали на пол, некоторые, по словам очевидца, сильно ушиблись. При этом водитель транспорта не объявил, что произошло и ни перед кем не извинился.

Информация о произошедшем уточняется.