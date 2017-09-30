Разорившийся на бирже отец убил дочь и себя в Подмосковье

Инцидент произошел в поселке Ильинское Раменского района. Тела 36-летнего отца и его 13-летней дочери обнаружили в частном доме. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве находящегося в заведомо беспомощном состоянии.



По информации источника в правоохранительных органах, мужчина играл на бирже. Ранее в сентябре после серии неудачных сделок он полностью разорился.



Собеседник отметил, что на месте происшествия найден телефон отца с признанием. Также отмечается, что дочь он задушил полотенцем.



В марте сообщалось, что житель Новороссийска расстрелял сожительницу, ее дочь и зятя, после чего поджег дом и покончил с собой. Тела были обнаружены после тушения пожара в частном доме. О причинах трагедии не сообщалось.