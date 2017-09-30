Родители расстрелявшего сослуживцев в Амурской области рассказали о характере сына

Родители военнослужащего Гасана Абдулахадова, который застрелил на полигоне в Амурской области своих сослуживцев, рассказали RT о характере сына.



Отец Омар Абдулахадов отметил, что 23-летний военный, призванный в армию из Нижневартовска, был переведён на другой участок.



«Говорил, там наших ненавидят. Там бардак, он жаловался. И командир, говорил, нас не любит. Жаловался, и техника старая, его как водителя отправили туда Он физически крепкий парень был. Видимо, они хотели его подучить, а он не соглашался, на этой почве, скорее всего, скандал. Из сыновей был самый мягкий, доброжелательный. Всё время улыбался», — рассказал отец.



По словам матери Шаймы Абдулахадовой, сослуживцы сказали её сыну, что «там дагестанцев не любят».



«Последнюю неделю где-то его отправили в другую часть, так как у него шофёрские права были. Когда он звонил мне, говорил: «Это ужасное место. Это не армия. Всё не так, как у людей» Он не такой был. Значит, его довели там. Ему не понравилось, ему сказали, что там дагестанцев не любят», — сообщила она.



Ранее стало известно, что застреливший в Амурской области сослуживцев солдат убит при задержании.



29 сентября военный открыл огонь по сослуживцам во время ночных стрельб на полигоне в Амурской области, погибли три человека, двое ранены.