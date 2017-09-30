В метро Москвы произошло ЧП

В субботу в вагоне поезда на Бутовской линии метро в Москве произошло задымление, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел между станциями «Улица Старокачаловская» и «Лесопарковая». Поезд остановился на перегоне. Сообщение о задымлении в вагоне поступило в 13:20.

К месту происшествия были вызваны оперативные службы. В поезде не было пассажиров, техслужба перецепляет вагонов, угрозы для транспортной безопасности нет. Увеличены интервалы движения поездов на Бутовской ветке. «По предварительным данным, причина — технические неполадки в резервном составе», — добавил источник.

В пятницу вечером задымление произошло на станции Арбатско-Покровской линии московского метро «Славянский бульвар». Из-за этого интервалы движения поездов на синей ветке были увеличены.