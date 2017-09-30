Неизвестный с ножом напал на прохожих на северо-востоке Москвы

Полиция разыскивает неизвестного мужчину, который напал с ножом на прохожих на северо-востоке Москвы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России по Москве, в результате инцидента, который произошёл на проезде Якушкина, пострадали два человека.

Отмечается, что неизвестный предметом, похожим на нож, нанёс удары двум мужчинам.

По данным агентства, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК России — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».