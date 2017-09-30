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Неизвестный с ножом напал на прохожих на северо-востоке Москвы
Фото: Fotolia / Bits and Splits
Полиция разыскивает неизвестного мужчину, который напал с ножом на прохожих на северо-востоке Москвы.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России по Москве, в результате инцидента, который произошёл на проезде Якушкина, пострадали два человека.
Отмечается, что неизвестный предметом, похожим на нож, нанёс удары двум мужчинам.
По данным агентства, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК России — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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