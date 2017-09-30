Источник рассказал об убитых военных в Приамурье

Офицеру, которого расстрелял на полигоне в Белогорске Гасан Абдулахадов, было 28 лет, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Командиру роты Егору Увкину было 28 лет. В свое время он закончил Кемеровское высшее командное училище. У него остались жена и маленький ребенок. Также погибли военнослужащие 1997 годов рождения, это Матвей Берников и Андрей Озеров », — сообщил он.

Ранее сообщалось, что убивший сослуживцев на полигоне в Амурской области Гасан Абдулахадов был убит в ходе перестрелки с подразделением антитеррора при задержании.

Военнослужащий открыл огонь из автомата по сослуживцам на полигоне в Белогорске (Амурская область). После этого мужчина скрылся с места происшествия, захватив с собой автомат и четыре обоймы патронов. Нападавшим оказался 23-летний уроженец Дагестана Гасан Абдулахадов.