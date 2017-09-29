«Лентач» поддержал «Ленту.ру» после нападения нацистов на редакцию

Одно из самых популярных пабликов во «ВКонтакте» «Лентач» опубликовал виедоролик «Ленты.ру» с ответом сотрудников нападавшим на офис редакции в ночь на пятницу, 29 сентября.



Нападение на офис «Ленты.ру» на Варшавском шоссе произошло в ночь на 29 сентября. Неизвестные устроили поджог, разбили стекла в окнах, а также разрисовали стены здания нацистской символикой. Возгорание было оперативно ликвидировано, никто не пострадал.

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Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, ведется розыск злоумышленника. Расследование взято на контроль депутатами Госдумы от «Справедливой России».