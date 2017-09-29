Источник: два человека погибли во время пожара в вагоне на станции в Москве

Два человека погибли во время пожара в вагоне на станции Москва-Сортировочная-Киевская.



«На станции Москва-Сортировочная-Киевская произошло возгорание отдельно стоящего вагона на запасном пути. В вагоне найдены тела двух человек», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что в Бельгии из остановившегося в тоннеле скоростного поезда, следовавшего по маршруту Брюссель — Франкфурт, были эвакуированы 200 человек.