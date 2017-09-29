Выступившего против «Матильды» крымского прокурора уволили и лишили гражданства



По словам юриста, в отношении него была начата служебная проверка после того, как он, будучи еще сотрудником прокуратуры , вынес предостережение о недопустимости показа трейлера фильма «Матильда». Это произошло в августе. «Пришло заключение о том, что гражданство получено мной незаконно, в связи с чем я был уволен, потому что сотрудник прокуратуры не может быть лицом без гражданства Российской Федерации», — пояснил Шкитов.

Он добавил, что сейчас у него нет никакого гражданства, поскольку украинского его лишили в 2014 году.

