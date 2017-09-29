Видео: задержанных в Крыму шпионов доставили в Москву



Специалисты ЦОС ФСБ обнародовали видео, на котором задержанных в Крыму предполагаемых шпионов доставили в Москву. Затем их препроводили в Московский окружной военный суд.

В отношении граждан России Дмитрия Долгополова и Анны Сухоносовой было возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Задержанных заключили под стражу.



Напомним, Долгополов признался, что передавал разведке Украины информацию, связанную с деятельностью частей и соединений Черноморского флота. Помимо военнослужащего, спецслужбы задержали в Симферополе его подругу.