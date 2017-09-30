В Польше владелец магазина решил обыскивать всех украинцев из-за краж

Владелец магазина в польском городе Барлинек вывесил у себя сделанное на двух языках объявление, предупреждающее, что все граждане Украины, решившие сделать покупки, подлежат досмотру. Об этом сообщается на странице Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения в Facebook.

«Это скандальный пример дискриминации по признаку гражданства», — подчеркнули в центре, пообещав приложить все усилия к тому, чтобы причастные к вывешиванию объявления были привлечены к ответственности.

Как пишет издание Fakt24, в антиксенофобский центр сообщили возмущенные клиенты и пользователи интернета. Центр, в свою очередь, незамедлительно проинформировал о случившемся прокуратуру , уполномоченного по правам человека и посольство Украины в Польше.

Владелец магазина Ежи Битель пояснил, что надпись была сделана под влиянием импульса после кражи, совершенной украинцем. Неудачливый похититель пытался вынести два пакета с продуктами.

Перевести надпись на украинский язык Битель попросил своих сотрудников-украинцев. У предпринимателя работают семь граждан соседней страны.

В течение дня объявление было снято. Битель признал, что формулировка оказалась «весьма неудачной». При этом он подчеркнул, что «украинцы представляют собой проблему» как в его магазине, так и в Барлинеке. По его мнению, они воруют чаще, чем поляки, и это требует принятия дополнительных мер защиты.