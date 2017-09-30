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Российская Газета

В Польше владелец магазина решил обыскивать украинцев

В Польше владелец магазина обыскивает украинцев
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Хозяин магазина в польском городе Барлинек обязал сотрудников вести обыск всех украинских покупателей. «Внимание! Каждый гражданин Украины, пройдя кассу, подвергается проверке», — было написано при входе в здание.
Владелец магазина пояснил, что это ответные меры на попытку кражу продуктов украинцем, передает РИА Новости. Между тем объявление было снято.
Украинские граждане с 11 июля могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта.
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