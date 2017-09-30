В Польше владелец магазина решил обыскивать украинцев

Хозяин магазина в польском городе Барлинек обязал сотрудников вести обыск всех украинских покупателей. «Внимание! Каждый гражданин Украины, пройдя кассу, подвергается проверке», — было написано при входе в здание.

Владелец магазина пояснил, что это ответные меры на попытку кражу продуктов украинцем, передает РИА Новости . Между тем объявление было снято.

Украинские граждане с 11 июля могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта.