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В Польше владелец магазина решил обыскивать украинцев
Фото: Maja Margielewicz / страница Zuza Szol в Facebook
Хозяин магазина в польском городе Барлинек обязал сотрудников вести обыск всех украинских покупателей. «Внимание! Каждый гражданин Украины, пройдя кассу, подвергается проверке», — было написано при входе в здание.
Владелец магазина пояснил, что это ответные меры на попытку кражу продуктов украинцем, передает РИА Новости. Между тем объявление было снято.
Украинские граждане с 11 июля могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта.
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