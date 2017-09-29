В ДТП с автобусом в Крыму пострадали 13 человек

В ДТП с пассажирским автобусом, перевернувшимся недалеко от Керченской паромной переправы в Крыму, пострадало 13 человек, сообщили в экстренных службах. Все пострадавшие госпитализированы. Состояние восьми из них оценивается как тяжелое. Медики продолжают осмотр пассажиров, передает ТАСС

Как сообщила пресс-секретарь АНО «Единая транспортная дирекция» Елена Лосева , причиной ДТП стало взорвавшееся колесо.

По ее словам, в автобусе находились 50 человек. Все они были застрахованы и по страховому случаю получат возмещение. Размер выплаты будет зависеть от тяжести полученной травмы.

До этого замглавы Керчи Дилявер Мельгазиев сообщал, что, по предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, после чего машина вылетела в кювет. Пассажирами автобуса, по его данным, были люди, которые ехали из Крыма на материковую часть России по единому билету.

Напомним, в пятницу в Крыму, недалеко от Керченской паромной переправы, перевернулся пассажирский автобус.