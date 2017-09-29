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Установлена личность устроившего стрельбу на полигоне
Следователи установили личность военнослужащего, расстрелявшего своих сослуживцев в Амурской области. В убийстве подозревают Гасана Абдулахадова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Mash
Военнослужащий напал на сослуживцев 29 сентября во время учебных стрельб рядом с Белогорском. От полученных ран скончались офицер и двое военнослужащих, ещё два человека получили ранения. Нападавший забрал автомат, три рожка с патронами и скрылся с места происшествия. Командование части и сотрудники правоохранительных органов принимают меры по поимке военнослужащего.
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