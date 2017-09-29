В Амурской области солдат расстрелял сослуживцев

В Амурской области военнослужащий в пятницу выпустил очередь из автомата в сослуживцев, один офицер и двое военнослужащих погибли, еще двое ранены, сообщает Минобороны РФ.

"На полигоне в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж. В результате происшествия офицер и два военнослужащих получили смертельные ранения. Еще двое военнослужащих доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — уточнили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, стрелявший с оружием скрылся с территории полигона.

"Командованием совместно с правоохранительными органами приняты меры по его поиску и задержанию", — сообщает ведомство.

В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего, добавили в министерстве.