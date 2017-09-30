Расстрелявший сослуживцев в Амурской области военный убит во время задержания

Военный, расстрелявший сослуживцев в Амурской области, убит во время задержания. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Восточного военного округа.



"Подразделением антитеррора воинского гарнизона Восточного военного округа в ходе поисковых мероприятий был обнаружен и блокирован военнослужащий, ранее оставивший с оружием территорию полигона в Амурской области. Во время задержания им было оказано вооруженное сопротивление и создана прямая угроза жизни военнослужащим подразделения антитеррора, после чего по нему было применено табельное оружие", — сказали в пресс-службе.



"Оказавший вооруженное сопротивление военнослужащий получил смертельное ранение. На месте происшествия работает комиссия Министерства обороны Российской Федерации", — добавили в округе.