Источник сообщил о задержании гражданской жены полковника Захарченко

Следственный комитет России (СКР) задержал гражданскую жену полковника Дмитрия Захарченко Анастасию Пестрикову по подозрению в мошенничестве и через суд требует заключить ее под стражу. Об этом в пятницу, 29 сентября, источник в правоохранительной системе сообщил РИА Новости.



«В четверг Пестрикова была задержана. Она пока подозреваемая по уголовной статье «Мошенничество». Фабула обвинения такова, что она пыталась похитить 16 миллионов долларов у знакомой», — сказал источник. Отмечается, что Пестрикову задержали в аэропорту Самары при попытке вылететь на Кипр



Как отмечает агентство со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву, следствие уже выступило с ходатайством об аресте Пестриковой; ей может грозить до десяти лет заключения. Официальных комментариев от следствия по этой ситуации пока не поступало.



30 августа стало известно, что Мосгорсуд решил провести слушания по вопросу о продлении ареста полковнику МВД Дмитрию Захарченко, обвиняемому в получении взяток, в закрытом режиме.



Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере. В частности, как полагают следователи, он получил семь миллионов рублей от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого, а так же 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же — 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ла Маре».



Кроме того, Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия. По версии следствия, он предупредил сестру финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой Ларису о готовящихся обысках.





По этому делу объявлен в розыск полковник ФСБ Дмитрий Сенин, который женат на сестре Захарченко. Также фигурантом является бывший начальник подмосковного главка Росгвардии генерал Алексей Лаушкин, признавшийся в том, что вел переговоры о передаче денег. Он тоже в розыске.



Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружили денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.