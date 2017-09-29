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На Тайване во время подзарядки взорвался iPhone 8 Plus
На Тайване впервые во время зарядки загорелся новый смартфон iPhone 8 Plus.
Жительница города Тайчжун купила золотой iPhone 8 Plus на 64 ГБ, а через пять дней после покупки он взорвался во время подзарядки, передает Gizmochina.
В момент возгорания устройство зарядилось на 70%, и при этом использовался оригинальный зарядник. Отмечается, что «айфон» взорвался через три минуты после начала зарядки.
В результате, задняя панель iPhone 8 Plus отделилась от остального корпуса.
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