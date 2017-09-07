Известная блогерша утонула в бассейне богатого друга

Трагедия произошла на острове Сайпан в Тихом океане. 25-летняя блогерша из Китая Ли Йолин, известная в Сети под ником Jovi, утонула, плавая в бассейне на территории поместья неназванного состоятельного бизнесмена. При каких обстоятельствах погибла девушка, пока неизвестно, сообщает Mirror.



Публикация от 微博：刘宥灵Jovie (@yoling.liu) Сен 6 2017 в 6:13 PDT

Ли Йолин прославилась своими снимками, на которых девушка была запечатлена в различных образах и пышных нарядах. Чаще всего блогерша снималась в одеяниях средневековых принцесс и персонажей видеоигр. На "Инстаграм" китаянки подписаны более 6,5 тысячи человек.

Публикация от 微博：刘宥灵Jovie (@yoling.liu) Сен 21 2017 в 3:05 PDT

Публикация от 微博：刘宥灵Jovie (@yoling.liu) Сен 23 2017 в 4:54 PDT