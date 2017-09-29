Владельца агентства ритуальных услуг сожгли на кладбище под Хабаровском

Следствие возбудило уголовное дело после убийства под Хабаровском владельца агентства ритуальных услуг, среди подозреваемых — бывший подчиненный убитого. Как говорится в сообщении регионального СК, в полицию обратилась жительница поселка Мирный Хабаровского района с заявлением о пропаже супруга. Позже на территории кладбища поселка Черная речка обнаружен автомобиль потерпевшего с разбитым пассажирским стеклом. СК возбудил дело по статье «убийство». В причастности к преступлению заподозрили трех жителей Хабаровска, среди которых бывший подчиненный потерпевшего.

«По версии следствия, подозреваемые под предлогом оказания ритуальных услуг заманили бизнесмена на кладбище, где хотели ограбить. При оказании сопротивления потерпевший был убит. Чтобы скрыть следы, злоумышленники вывезли тело в лесополосу, облили горючей смесью и подожгли, затем засыпали землей», — говорится в сообщении.

В данный момент злоумышленники задержаны и заключены под стражу по решению суда. Ведется следствие. Напомним, ранее сообщалось, что жители Кургана сожгли выкопанное из могилы тело девушки.