«Всех подряд убивает»: уралец напал с ножом на прохожих

В селе Шамары Шалинского района Свердловской области мужчина с ножом напал на прохожих. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, преступник успел убить четырех человек, прежде чем был обезврежен полицией. Еще один местный житель находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Мне позвонили из больницы и предупредили, что по улице ходит мужчина с ножом и всех подряд убивает. Позвонила участковому, и он мне подтвердил, что маньяк невысокого роста, на вид лет пятидесяти», — рассказала директор Дома культуры поселка Шамары Елена Соколова.

Как стало известно журналистам, фамилия мужчины, устроившего резню, — Наймушин. По некоторым данным, он был маргиналом и ранее судим.

19 августа в Сургуте произошел похожий случай. Пострадали восемь человек, нападавший был ликвидирован полицейскими.