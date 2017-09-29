В Москве задержали Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что его задержали. «Меня задержали в подъезде. Везут куда-то "для объяснений»», — написал он в Twitter.

Как обычно. Задержали, привезли, охраняют и никто ничего не знают. За что, говорю, задержан? — Сейчас разберёмся. — Alexey Navalny (@navalny) 29 сентября 2017 г.





О причинах задержания пока ничего неизвестно. «Как обычно. Задержали, привезли, охраняют и никто ничего не знает. За что, говорю, задержан? — Сейчас разберемся», — отметил Навальный.