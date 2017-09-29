ФСБ и МВД пресекли поставки оружия с Украины

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) совместно с Министерством внутренних дел (МВД) пресекли деятельность преступной группы, причастной к незаконным поставкам оружия с Украины в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Силовые ведомства провели обыски у 62 граждан в 21 регионе страны. Как выяснилось, эти люди причастны к изготовлению, приобретению, модернизации и сбыту оружия, а также его контрабандным поставкам с Украины, сказано в сообщении.

При задержании у преступников были изъяты 121 пистолет и револьвер, 38 карабинов и винтовок, 11 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, ручной пулемет Калашникова, гранаты, а также части и комплектующие для изготовления оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Благодаря действиям сотрудников ФСБ и МВД были закрыты 8 мастерских преступников.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.