«Это похоже на пытку». Отчаявшихся клиентов «ВИМ-Авиа» вывезут спецбортамиf

«ЮТэйр».

Застрявших за рубежом пассажиров обанкротившейся «ВИМ-Авиа» вывезут спецбортами. В Анталию направится специальный летный отряд «Россия» по поручению президента России. Речь идет о двух самолетах Ту-214, заявила пресс-секретарь управделами главы государства Елена Крылова. За границей до сих пор остаются более 30 тысяч пассажиров «ВИМ-Авиа». Помимо Royal Flight и Azur Air, к их вывозу присоединились S7 Airlines и авиакомпания «Ямал». Также к вывозу туристов могут подключиться «Аэрофлот»

Елена, жительница Петербурга, которая уже пять дней с семьёй не может вылететь из Анталии:



«Пассажиры борта 9326 уже пятые сутки находятся в Анталье. Никакой информации по вылету нам не дают. Если честно, уже похоже на какую-то пытку, потому что Wi-Fi работает только в лобби, на связь толком нет возможности выйти, даже платный интернет на iPhone в отеле не работает. У детей уже начинается просто массовая истерия, они каждое утро ждут, что их увезут домой. Когда едешь, например, на какую-то важную встречу или куда-то, когда нельзя опаздывать, и постоянно зажигаются светофоры красным, какие-то пешеходы идут, машины, знаете, вот это чувство? Вам знакомо чувство какого-то непонятного страха параллельно с легкой истерией, когда вы не понимаете, успеете вы куда-то или не успеете? То есть, с одной стороны, у вас вроде бы как есть шанс, а с другой стороны, каждую секунду вы понимаете, что этот шанс у вас уменьшается? Вот у нас сейчас у всех примерно такая же ситуация, которая усугубляется этим информационным вакуумом. Я не понимаю, почему нельзя было людям сказать, что вы будете сидеть здесь четыре дня, мы бы пошли и купили билеты. Сейчас билетов прямых нет, все билеты мало того, что стоят по 50-100 тысяч рублей, так они еще с двумя-тремя пересадками. Я не понимаю, нас не так много — людей, у которых есть дети, хотя бы вывезли тех, у кого дети. Те дети, которые даже были здоровы, они уже на этом психозе, у них поднялась температура, они толком ничего не едят, это невыносимо уже». Как сообщает Росавиация накануне, из-за границы были возвращены четыре тысячи пассажиров «ВИМ-Авиа».

Могут ли туристы, так долго прождавшие свои рейсы, рассчитывать на компенсации?



Артур Мурадян, генеральный директор «Спейс Трэвел»:

«Турист, если у него билеты были куплены в составе тура, так получилось, что попал на „ВИМ-Авиа“, он, по закону об основах туристической деятельности, имеет право на компенсацию со стороны туроператора в претензионном порядке, если он купит билет самостоятельно. Если туристы купили билеты самостоятельно и потом вынуждены приобретать альтернативного перевозчика за собственные средства, то им, к сожалению, остается только обратиться в саму авиакомпанию с претензией, в случае с „ВИМ-Авиа“ шансов, что какие-то компенсации будут получены, вообще нет, ну а операторы, скорее всего, не будут возмещать стоимость в добровольном порядке, здесь уже вступает в права судебная часть, и если оператору удастся в суде доказать, что он свою часть перечислил в фонд авиакомпании оплаты, не он не исполнил свои обязательства, а перевозчик не исполнил. Тогда, к сожалению, туристы тоже ничего не получат, скорее всего. Но ситуация такая в некоем случае патовая: либо ждать, когда вас эвакуируют, и вы тогда ничего не заплатите, либо заплатите собственные средства, и потом через суд попытаться их все-таки получить. С точки зрения морального вреда, здесь это уже юридическая плоскость, и если турист уверен в своей позиции, то за моральный вред он может попытаться взыскать с туроператора, потому что туроператор не приложил усилия, чтобы вернуть его как можно скорее, не затрагивая интересов туриста. И тут та ситуация, когда можно вплоть до самой Росавиации, и на нее подавать в суд, что они допустили крах авиакомпании, не озаботившись альтернативными вариантами оперативного вывоза туристов. На самом деле, ситуация еще интересна тем, что туроператоры защищены. С одной стороны, неисполнение своих обязательств по турам, и есть такая организация, как „Турпомощь“, которая как раз и должна эвакуировать, но коллизия состоит в том, что она не может задействовать свои фонды для экстренной эвакуации туристов, как раз закон на текущий момент не предусматривает ситуации, когда обанкротилась именно сама авиакомпания, а не туроператор. И вот это показывает несовершенство существующего закона о защите туристов».



Почему решили задействовать именно борты специального летного отряда и как можно было ускорить вывоз туристов из-за рубежа?



Сергей Вехов, директор по развитию в СНГ компании «Авиационный чартерный сервис»:



«Насколько я знаю, у МЧС сейчас больших пассажирских бортов нет, там, по-моему, у них остались только представительские, а в них много людей не посадишь. А другие, у них все специальные самолеты: для пожаротушения, для перевозки грузов, спасательного имущества и тому подобное. А у президента самолеты с пассажирскими креслами, так что все нормально. Флот «ВИМ-Авиа» никуда не делся, самолеты исправны, летчики в наличии, техники есть. В чем проблема-то на самом деле? В том, что аэропорты отказались заправлять без оплаты самолеты «ВИМ-Авиа», поэтому, если эта оплата будет со стороны государства, то и президентские самолеты не нужны, всю эту перевозку можно выполнить самолетами самого «ВИМ-Авиа». Свидетельства эксплуатанта «ВИМ-Авиа» не лишили, право производить коммерческие полеты с людьми они имеют, самолеты поддерживаются, как я понимаю, раз не отозвано свидетельство эксплуатанта, в безопасном состоянии для своих пассажиров, поэтому никто не мешает просто заплатить эти долги».