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Американская телеведущая начала рожать в прямом эфире
Фото: © Скриншот с сайта NBC New York
У ведущей новостной программы News 4 на телеканале NBC Натали Паскареллы начались роды в прямом эфире.
Журналистке задали вопрос по поводу неожиданного нововведения Twitter — социальная сеть планирует увеличить лимит символов в сообщениях со 140 до 280. Прежде чем ответить, Паскарелла неловко засмеялась. Ее коллеги, присутствующие в студии, ничего не заподозрили. На самом деле у ведущей, которая находилась на восьмом месяце беременности, в этот момент отошли воды.
Женщина довела выпуск новостей до конца и только после окончания эфира попросила отвезти ее в больницу. Ее сопроводил исполнительный продюсер програмы и другие коллеги, а в клинике встретил супруг. У пары родился сын.
Congrats @Natalie4NY! She gave birth to a boy today — after her water broke during a News 4 newscast. https://t.co/RqxqQcgCHe pic.twitter.com/OIjNChHxuh— NBC New York (@NBCNewYork) 28 сентября 2017 г.
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