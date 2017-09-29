Далее:
Главное сейчас
РИА Новости

Американская телеведущая начала рожать в прямом эфире

Американская телеведущая начала рожать в прямом эфире
Фото:
У ведущей новостной программы News 4 на телеканале NBC Натали Паскареллы начались роды в прямом эфире.
Журналистке задали вопрос по поводу неожиданного нововведения Twitter — социальная сеть планирует увеличить лимит символов в сообщениях со 140 до 280. Прежде чем ответить, Паскарелла неловко засмеялась. Ее коллеги, присутствующие в студии, ничего не заподозрили. На самом деле у ведущей, которая находилась на восьмом месяце беременности, в этот момент отошли воды.
Женщина довела выпуск новостей до конца и только после окончания эфира попросила отвезти ее в больницу. Ее сопроводил исполнительный продюсер програмы и другие коллеги, а в клинике встретил супруг. У пары родился сын.
Еще 1 источник
Происшествия Безумный мир Главное США
телеканал NBC
Оставить комментарий

РИА Новости: последние новости