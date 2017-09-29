Далее:
Главное сейчас
Рамблер

В московском метро произошло еще одно ЧП

В московском метро произошло еще одно ЧП
Фото:
В Москве приостановлено движение поездов по Люблинской ветке метро. Об этом заявила пресс-служба метрополитена в своё аккаунте в Twitter.
«Люблинская линия. Были незначительно увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам», — говорится в сообщении.
Интервалы движения поездов были увеличены также и на Арбатско-Покровской линии московского метро. В настоящий момент причины технических неполадок уточняются.
Еще 10 источников
Происшествия Главное
Оставить комментарий

Последние новости