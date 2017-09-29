В московском метро произошло еще одно ЧП

В Москве приостановлено движение поездов по Люблинской ветке метро. Об этом заявила пресс-служба метрополитена в своё аккаунте в Twitter.



19:55 Люблинская линия. Были незначительно увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам— Московское метро (@MetroOperativno) 29 сентября 2017 г.

«Люблинская линия. Были незначительно увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам», — говорится в сообщении.



Интервалы движения поездов были увеличены также и на Арбатско-Покровской линии московского метро. В настоящий момент причины технических неполадок уточняются.