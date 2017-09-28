Звезду «Голоса» Евгению Дравину обворовали в центре Москвы

Инцидент произошел вечером 28 сентября в центре столицы. Как сообщают источники, злоумышленники вскрыли автомобиль и украли из него дорогостоящее украшение и другие личные вещи Евгении Дравиной. На данный момент обстоятельства случившегося выясняет полиция, а молодая певица неохотно комментирует ситуацию.





«В Интернете много чего пишут. Да, меня обокрали. Больше никаких комментариев не даю», — заявила исполнительница «СтарХиту» . Зрителям и слушателям девушка знакома по пятому сезону популярного музыкального проекта "Голос". Дравина была участницей команды Григория Лепса и дошла до этапа "Нокауты".