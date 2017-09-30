В ЛНР заявили, что украинские пограничники подорвались на собственной мине

Украинские пограничники в Станично-Луганском районе подорвались на собственной мине, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.



Ранее ряд СМИ сообщали, что прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело по статье "террористический акт" в связи с подрывом на взрывном устройстве двух сотрудников Государственной пограничной службы Украины в районе станции Ильенко Станично-Луганского района.



"Железнодорожная станция "Ильенко" Станично-Луганского района расположена в 800 метрах от государственной границы с РФ. Зная паранойю украинских властей, пугающую всех нападением из РФ, всю границу усыпали минами", — заявил Марочко.



По данным Народной милиции, инспектор и участковый инспектор пограничной службы при несении службы зашли на собственное минное поле и погибли на месте.

