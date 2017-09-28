ЧП в Пулково: женщина с ребенком упали с трапа

Женщина с ребенком упали с трапа при выходе из самолета в петербургском аэропорту Пулково. В аэропорту ждут скорой помощи, чтобы доставить пострадавших в больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей аэропортом компании.

«После подачи самоходного трапа к борту, прибывшему из Москвы, при выходе из самолета произошло падение с трапа двух пассажиров: женщины и ребенка. Медики аэропорта оперативно доставили пассажиров в здравпункт для оказания первой помощи. В настоящее время ожидается прибытие городской скорой для доставки пассажиров одну из больниц Санкт-Петербурга», — отметили в компании, не уточнив состояние пострадавших.

В настоящее время причины падения выясняются. Другие пассажиры не пострадали. В управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу ТАСС сообщили, что сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту падения гражданки и ее малолетнего ребенка с трапа самолета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как уточнил источник в правоохранительных органах региона, падение произошло с трапа самолета «Аэробус», прибывшего из столицы.