Австралийскую блогершу оштрафовали за «чудесное» исцеление от рака мозга

Австралийская блогерша Белль Гибсон (Belle Gibson) оштрафована на 320 тысяч долларов США (410 тысяч австралийских долларов) за то, что ввела в заблуждение миллионы пользователей своей историей исцеления от рака мозга. Об этом сообщает сайт телеканала ABC.



Девушка утверждала, будто бы смогла излечиться от недуга с помощью очищающей диеты. Гибсон начала рассказывать о своем опыте избавления от рака в 2013 году. Якобы от рецидивов болезни ее спасали аюрведические рецепты и отказ от глютена и сахара.



По мотивам мнимой борьбы она выпустила «целебную» кулинарную книгу The Whole Pantry и одноименное мобильное приложение о здоровом образе жизни, заработав сумму, примерно равную размеру назначенного штрафа. Часть полученных средств Гибсон собиралась перевести благотворительным организациям. Ее ложь раскрылась в 2016 году, когда финансами Гибсон заинтересовалась служба защиты прав потребителей австралийского штата Виктория. Оказалось, что обещанные средства так и не были перечислены фондам, а борьба с раком была выдуманной.



В апреле суд предписал симулянтке выплатить 30 тысяч долларов службе защиты прав потребителей. Издательство Penguin, опубликовавшее книгу Гибсон, было оштрафовано на 22 тысячи долларов. Гибсон пропала из публичного поля год назад и не появилась ни на одном из судебных заседаний.