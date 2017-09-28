В СКР не нашли подтверждений того, что в Краснодаре действовала семья каннибалов



СКР пока не нашли подтверждений того, что в Краснодаре действовала семья каннибалов. Об этом заявил руководитель следственного управления СКР по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко

"Установлено следствием, что убийство совершено только одного человека, есть подтверждающие это материалы и доказательства. То, что было массовое убийство, такой информации нет, но, как и в любой категории подобных дел, мы рассматриваем иные случае, схожие по признакам. Есть пара "глухарей", которые имеют подобные признаки", — рассказал Бугаенко.

Останки 35-летней женщины были обнаружены в сентябре на территории Краснодарского летного училища. Правоохранители задержали двух подозреваемых — Дмитрия и Наталью Бакшееву.

По данным следствия, подозреваемые устроили застолье и пригласили знакомую. Однако затем мужчина набросился на гостью, убил ее и расчленил.

Бакшеев сфотографировался с разделанным телом на телефон, который впоследствии обнаружили на улице рабочие.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье убийство. В данный момент проверяется причастность пары из Краснодара к аналогичным преступлениям.