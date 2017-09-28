Стали известны новые детали дела о перестрелке с «бандой GTA»

По словам собеседников газеты, проводить подсудимых в залы заседаний нужно было практически в одно время. Позже в суд приехал дополнительный наряд из трех человек, но этого все равно оказалось недостаточно: на одного заключенного должно выделяться два конвоира, на двух — три и на четырех — семь.

Во время слушания «аквариум» с членами «банды GTA» охраняли двое — командир 3-го взвода Татьяна Смовдоренко (она была за старшую) и второй конвоир — Михаил Фартушняк. На смену Смовдоренко, которая работала уже два часа, отправили конвоира Елизавету Лукьянову . Последняя вместе с Фартушняком должна была провести из зала заседания в камерный блок пятерых членов банды. В это время Смовдоренко стояла у «аквариума» и стерегла оставшихся четверых обвиняемых.

«Лукьянова обладает внушительной фигурой. Плюс в лифт сели еще шесть крепких мужчин. Поэтому, учитывая ненадежность лифтов Мособлсуда, реальна версия, что лифт застрял, а бандиты решили воспользоваться моментом — то есть это было их спонтанное решение», — отметил собеседник «МК».

В это же время в Мособлсуде мог произойти более серьезный инцидент, отмечает «МК». Когда на третьем этаже конвоиры пытались справиться с «бандой GTA», в камерном блоке подняли бунт арестованные из банды Леснякова. «Начальник конвоя, когда их рассаживал, сказал что-то обидное — судя по всему, он был на нервах из-за GTA», — отметил собеседник. В итоге члены этой банды устроили погром.

По результатам внутренней проверки были уволены командир взвода и его заместитель. Уволят и двух раненых сотрудников Лукьянову и Фартушняка, когда они закроют больничные листы

листы. Конвоиров, стрелявших в преступников, «до сих пор таскают по проверкам», заключил источник.

Первого августа в здании Мособлсуда произошла стрельба во время рассмотрения дела «банды GTA». В лифте пятеро обвиняемых напали на конвоиров. О случившемся узнали другие правоохранители, а затем в одном из залов началась перестрелка с членами банды. В итоге трое нападавших были ликвидированы, двое пострадали. Также получили ранения трое правоохранителей.

«Банда GTA», состоявшая из уроженцев Средней Азии, была создана в марте 2012 года в Московской области Ибайдулло Субхановым. Участники банды (около 15 человек) в основном нападали на автомобилистов, устраивая им засады на трассах. В материалах дела фигурировали 17 жертв банды.