Более 120 тысяч человек эвакуированы на Бали из-за угрозы извержения вулкана



Число лиц, которые были вынуждены покинуть свои дома в связи с возросшей активностью вулкана Агунг на индонезийском острове Бали, превысило 120 тыс. Об этом сообщает Associated Press.

По данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, к настоящему времени власти эвакуировали примерно 122 500 человек.



Ожидается, что число перемещённых лиц продолжит расти.





Ранее сообщалось о 75 тыс. эвакуированных на Бали из-за вулкана Агунг.

В последний раз вулкан извергался в 1963 году. Тогда число жертв превысило тысячу человек.