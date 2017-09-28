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Более 120 тысяч человек эвакуированы на Бали из-за угрозы извержения вулкана
Число лиц, которые были вынуждены покинуть свои дома в связи с возросшей активностью вулкана Агунг на индонезийском острове Бали, превысило 120 тыс. Об этом сообщает Associated Press.
По данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, к настоящему времени власти эвакуировали примерно 122 500 человек.
Ожидается, что число перемещённых лиц продолжит расти.
Ранее сообщалось о 75 тыс. эвакуированных на Бали из-за вулкана Агунг.
В последний раз вулкан извергался в 1963 году. Тогда число жертв превысило тысячу человек.
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