«Краснодарские каннибалы» заманивали жертв в заброшенный дом

Сотрудница продуктового магазина, клиентами которого были «краснодарские каннибалы», рассказала, где они расправлялись со своими жертвами. Об этом пишет Московский комсомолец ».

По словам собеседницы газеты, знакомые полицейские рассказали ей, что «все происходило» в заброшенном многоэтажном доме. «Это здание находится прямо напротив нашего магазина. Когда-то дом строили для военных, но стройку заморозили», — отметила она.

Продавщица сказала, что там обнаружили много крови и останки. «Когда все случилось, оперативники вместе с курсантами прошерстили там каждый этаж. В разных квартирах и обнаружили улики. Возможно, если бы здание раньше охранялось, трагедии удалось бы избежать. Местные жители писали жалобы, просили снести жуткий дом или взять под охрану. <…> Сейчас полицейские говорят, что Бакшеевы именно в этом доме устроили склеп», — подчеркнула она, добавив, что там, по слухам, и нашли останки последней жертвы каннибалов

В ответ на вопрос о том, могли ли каннибалы убить 30 человек, сотрудница магазина рассказала историю о двух пропавших мужчинах. «Вот так двое ходили-ходили [в магазин], а потом пропали. <…> Мы решили, что их в тюрьму посадили, натворили, может, что. А через некоторое время узнали, что их ищет полиция — кто-то из их родственников или знакомых обратился к правоохранителям. <…> Так их и не нашли», — отметила она.

Сами «краснодарские каннибалы» покупали в этом магазине водку и соленые огурцы. От мужчины, по словам продавщицы, «всегда неприятно пахло», а женщина однажды устроила истерику, требуя дать ей «вкусную водичку» для курсантов, которых ей «так жалко».

Ранее в СМИ появилась информация о задержании семьи каннибалов , которые с 1999 года убивали и ели людей.

Сообщалось, что правоохранителям удалось найти тела семерых убитых ими человек. При этом супруги якобы могут быть причастны к гибели еще 30 человек. Пару поймали случайно. Дорожные рабочие нашли телефон, в памяти которого хранились фотографии, на которых мужчина позировал с частями тел. Останки на следующий день обнаружили на территории военного авиационного училища.