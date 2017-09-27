

Предприниматель Константин Джепаров потратил все свои накопления на поиски погибших в Кармадонском ущелье участников съёмочной группы Сергея Бодрова-младшего . Об этом бизнесмен рассказал в интервью Юрию Дудю. Фильм опубликован на YouTube-канале журналиста.

Джепаров не стал называть точную сумму, которую он потратил на спасательную операцию, но заявил, что это были «хорошие деньги». Бизнесмен добавил, что «сейчас нужно это выбросить из головы». Журналист представляет предпринимателя как владельца казино во Владикавказе. Среди погибших при сходе ледника был сын близкого друга Джепарова. Предприниматель заявил, что российские власти «плохо помогали» при раскопках.



20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье погибли 127 человек. Добровольцы и спасатели обнаружили лишь 17 тел. Спасательные работы длились более полутора лет. Режиссёру и актёру Сергею Бодрову было 30 лет. Артист сыграл главные роли в культовых фильмах «Брат» и «Брат 2».