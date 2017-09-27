Сын депутата-единоросса выбил глаз мужчине



В Калининграде сын депутата от «Единой России» Дмитрий Верхолаз выбил глаз одноглазому посетителю ночного клуба. Родственник парламентария скрылся с места драки, его объявили в розыск. Об этом сообщает портал LIFE.

Верхолаз в ходе потасовки нанёс 41-летнему мужчине удар ногой в глаз. Пострадавший был госпитализирован. От полученной травмы у мужчины произошло выпадение внешней оболочки левого глаза. Первый глаз мужчина потерял из-за несчастного случая несколько лет назад. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



В конце октября 2016 года на отца злоумышленника, Евгения Верхолаза, завели уголовное дело за избиение девушки в ночном клубе. В ноябре того же года мужчина приостановил членство в «Единой России».