Варвара Караулова будет учиться на юриста, находясь в колонии

"Она будет заочно учиться на юриста. Ей пришлют учебники и задания, дадут время на их выполнение", — сказал адвокат.



По его словам, такая практика уже давно распространена в российских колониях, и можно получить даже второе высшее.



"Пока она работает на производстве закройщицей — ей доверили острые предметы", — добавил Бадамшин.



Он отметил, что никаких конфликтов у его подзащитной нет, все сотрудники относятся к ней хорошо.



"Они понимают, что она за человек. Единственный вопрос при взгляде на нее — что она вообще здесь делает. У нее все нормально, насколько это слово вообще можно употреблять в ситуации, когда она находится в колонии", — сказал адвокат.





Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ*. Будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ . В марте Верховный суд РФ подтвердил 4,5-летний срок заключения Карауловой.

*Запрещенная в России террористическая организация