

Военные склады в Калиновке под Винницей подорвала одна из диверсионных групп донбасских ополченцев. В операции был задействован дрон. С таким заявлением выступил пресс-офицер Главного управления материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра. Его слова передаёт « Московский комсомолец ».

«… за взрывами на войсковых складах стоит одна из диверсионных групп, которой удалось улизнуть во время антитеррористической операции украинских спецслужб в Винницкой области», — заявил Мисюра.



По данным представителя ведомства, звук беспилотного летательного аппарата слышали постовые. Мисюра расценил инцидент на складах как террористический акт. Мисюра добавил, что «антитеррористические учения» проходили в Винницкой области 25 сентября. В ходе «учений» была ликвидирована основная масса диверсионных групп.

