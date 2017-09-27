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Офицер ВСУ назвал виновных в винницком "Армагеддоне"
Военные склады в Калиновке под Винницей подорвала одна из диверсионных групп донбасских ополченцев. В операции был задействован дрон. С таким заявлением выступил пресс-офицер Главного управления материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра. Его слова передаёт «Московский комсомолец».
«… за взрывами на войсковых складах стоит одна из диверсионных групп, которой удалось улизнуть во время антитеррористической операции украинских спецслужб в Винницкой области», — заявил Мисюра.
По данным представителя ведомства, звук беспилотного летательного аппарата слышали постовые. Мисюра расценил инцидент на складах как террористический акт. Мисюра добавил, что «антитеррористические учения» проходили в Винницкой области 25 сентября. В ходе «учений» была ликвидирована основная масса диверсионных групп.
Снаряды на военных складах начали взрываться 26 сентября. Экстренные службы стали проводить эвакуацию местных жителей в радиусе 40 километров. Ряд СМИ сообщили о химическом и радиоактивном заражении близлежащих районов.
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