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Мост обрушился в Кемерове под тяжестью фуры
Мост обрушился в Кемерове под тяжестью фуры. По предварительным данным, пострадавших нет.
Известия
Известия
Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел днем, когда грузовик, перевозивший пиломатериал, проехал по мосту на реке Кия. В результате произошло частичное разрушение конструкций моста протяженностью 40 метров, а сама машина провалилась в воду.
Водитель смог выбраться на сушу. По некоторым данным, запрещающие знаки были установлены.
В результате инцидента сразу 3 населенных пункта оказались отрезаны от "большой земли".
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