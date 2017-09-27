Мост обрушился в Кемерове под тяжестью фуры. По предварительным данным, пострадавших нет.

Известия

Известия

Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел днем, когда грузовик, перевозивший пиломатериал, проехал по мосту на реке Кия. В результате произошло частичное разрушение конструкций моста протяженностью 40 метров, а сама машина провалилась в воду.

Водитель смог выбраться на сушу. По некоторым данным, запрещающие знаки были установлены.

В результате инцидента сразу 3 населенных пункта оказались отрезаны от "большой земли".