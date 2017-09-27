В Ингушетии нашли могилу Доки Умарова

Захоронение главаря северокавказского бандподполья Доки Умарова, уничтоженного в 2013 году, обнаружено в Ингушетии, сообщили в ФСБ России.

Ранее телеканал Рен ТВ сообщил , что тело Умарова, предположительно, обнаружено в горах Ингушетии. По информации телеканала, останки террориста и его охранников доставлены в Москву для проведения экспертиз и точного установления личностей.

"В горно-лесистой местности Республики Ингушетия обнаружено захоронение главаря северокавказского бандподполья Доки Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе специальной операции силовых структур в сентябре 2013 года", — говорится в сообщении.