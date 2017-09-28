Режиссёр «Физрука» рассказал о погибшем в ДТП актёре Клинаеве

Режиссёр сериала «Физрук» Дмитрий Губарев рассказал kp.ru о погибшем в ДТП на МКАД актёре Егоре Клинаеве.



«Ему было всё интересно. Настолько интересно, что, мне кажется, он даже сбегал с уроков, чтобы приходить и наблюдать за чужими сценами. В которых он не участвовал. Настолько был внимателен и погружён в процесс», — отметил Губарев.



27 сентября стало известно, что в ДТП на МКАД погиб актёр сериала «Физрук» Егор Клинаев.



Дмитрий Нагиев назвал гибель Клинаева личной утратой.



Ранее URA.RU передавало, что в Тобольске автобус насмерть сбил школьницу.