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Режиссёр «Физрука» рассказал о погибшем в ДТП актёре Клинаеве
Режиссёр сериала «Физрук» Дмитрий Губарев рассказал kp.ru о погибшем в ДТП на МКАД актёре Егоре Клинаеве.
«Ему было всё интересно. Настолько интересно, что, мне кажется, он даже сбегал с уроков, чтобы приходить и наблюдать за чужими сценами. В которых он не участвовал. Настолько был внимателен и погружён в процесс», — отметил Губарев.
27 сентября стало известно, что в ДТП на МКАД погиб актёр сериала «Физрук» Егор Клинаев.
Дмитрий Нагиев назвал гибель Клинаева личной утратой.
Ранее URA.RU передавало, что в Тобольске автобус насмерть сбил школьницу.
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