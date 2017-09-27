В Воронеже пенсионер застрелил членов своей семьи

В Воронеже объявили в розыск мужчину, который застрелил своего сына и его жену, а затем сбежал. Об этом сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено 27 сентября. Очевидцы рассказали, что в частном секторе в районе остановки «Домики» произошла «семейная разборка».

Как отмечается на сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Воронежской области, в убийстве заподозрили 63-летнего местного жителя. Его жертвами, по предварительным данным, стали 37-летняя женщина и 39-летний мужчина.

По факту случившегося возбудили дело по статьям 105 (убийство) и 222 (незаконные хранение огнестрельного оружия) УК РФ.

Местные жители рассказали РИА «Воронеж», что, совершив преступление, мужчина поджег дом и «ходил по улице с оружием». По словам одной из женщин, преступник «вроде бы убежал в лес».