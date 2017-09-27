В центре Москвы женщина в хиджабе и мужчина бросили бутылку с зажигательной смесью в мемориал полковника Юрия Буданова . Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На место происшествия вызвали полицию. Правоохранители выяснили, что из-за «коктейля Молотова» произошло возгорание. На мемориале обнаружили повреждения.

По факту случившегося в полиции начали проверку.

Командующий 160-м гвардейским танковым полком Юрий Буданов принимал участие во второй чеченской войне в 2003 году. Он был осужден Северо-Кавказским окружным военным судом за похищение и убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. По словам Буданова, он задушил Кунгаеву в состоянии аффекта, когда узнал, что она была снайпером чеченских боевиков.

Полковника приговорили к десяти годам тюрьмы. Его освободили в январе 2009 года по УДО, а летом 2011-го в Москве военного застрелил уроженец Чечни. На месте убийства Буданова на Комсомольском проспекте установили мемориальную плиту.