СМИ: ВСУ истратили в Донбассе меньше снарядов, чем уничтожено под Винницей

В результате взрывов на военных складах под Винницей было уничтожено больше боеприпасов, чем украинская армия истратила за три года конфликта в Донбассе. Об этом сообщает ТСН.



По информации телеканала, на складах в Калиновке хранилось около 200 тысяч тонн снарядов, мин и ракет. При этом значительная часть боеприпасов находилась в плохом состоянии, а охраняли их только 63 человека, из которых часть — пенсионеры.



В результате взрывов и пожаров, по данным минобороны Украины, было уничтожено 32 тысячи тонн снарядов стоимость 800 миллионов долларов. При этом за три года операции в Донбассе, как отмечает ТСН, украинская армия использовала 24 тысячи тонн боеприпасов.



Вечером 26 сентября на складах под Винницей сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположены склады, и окрестных сел эвакуировали более 30 тысяч человек. Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.



Расследованием случившегося занимается Служба безопасности Украины. По данным украинской Генпрокуратуры, рассматриваются четыре версии, однако сейчас известна только одна из них — "диверсия".



Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что причиной взрывов на складах под Винницей стала "диверсия" со стороны России. В то же время главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг сообщения о том, что взрывы устроил диверсант.