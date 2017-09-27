Украина закрыла воздушное пространство над горящим складом в Винницкой области

По его словам, воздушное пространство закрыто в радиусе 50 км от места возгорания. Самолетам на любой высоте запрещено заходить в опасную зону. Кроме того, перекрыто движение для всех видов транспорта на автодороге М-21 Житомир — Могилев-Подольский. На Юго-Западной железной дороге закрыт перегон Сосенко — Калиновка. Для эвакуации местного населения подготовлены специальные поезда.



Напомним, накануне вечером на военных складах в Винницкой области в районе Калиновки начался пожар. Около 10 часов вечера раздались взрывы — сдетонировали боеприпасы. Жителей села Калиновка и соседних населенных пунктов эвакуируют. На складе хранятся ракеты к системам залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град».



Как ранее сообщал «ФедералПресс», президент Украины Петр Порошенко обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой открыть Киеву доступ к данным спутниковой разведки.